"Türkiye Başika'da bulunmaktan vazgeçmeyecektir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatında hedeflenen noktaya ilerlendiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye başından itibaren Fırat Kalkanı Harekatını sürdürmekte ve adım adım hedeflediği noktaya doğru ilerlemektedir. En son Dabık'ın alınmasıyla birlikte özellikle Türkiye'nin güney sınırlarında, Kilis'i ilgilendiren bölgede önemli bir rahatlamanın olacağı görülmektedir. Şu an itibarıyla bin 250 kilometrelik bir alan Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından alınmış ve terör örgütünden temizlenmiştir."

"TÜRKİYE'NİN MUSUL KONUSUNDA B VE C PLANLARI DA VARDIR"

Türkiye'nin, Musul meselesini dikkatle takip ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kimse mevcut karışıklığı fırsat bilerek, buradan herhangi bir şekilde mezhebi veya etnik siyasetini geliştirmek için fırsat kollamasın. Musul meselesi, önemle, dikkatle takip ettiğimiz bir meseledir. Türkiye'nin Musul konusunda B ve C planları da vardır. Bu bölgede daha fazla mezhebi ayrımların olmamasının, birtakım etnik siyasetlerin bölgede hakim olmamasının üzerinde duruyoruz." dedi.

"ASKERİMİZİN VARLIĞINDAN TÜRKİYE ASLA VAZGEÇECEK DEĞİLDİR"

Türk askerinin Başika'daki varlığının, Musul konusundaki somut meselelerden olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizi Musul konusunda ilgilendiren somut meselelerden birisi de Başika'daki varlığımızdır. Başika'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı, yaklaşık bir miktar askerimiz orada bulunuyor, bu askerimizin oradaki varlığından Türkiye asla vazgeçecek değildir. Ne zaman Türkiye'nin orada insanları eğitmesine, donatmasına, oradaki insanlarımızı DEAŞ'tan ve başka terör örgütlerinden korumasına gerek kalmaz, oradaki durum gerçekten iyileşir, o zaman Türkiye belki durumu gözden geçirir ama bugün itibarıyla Türkiye asla Başika'da bulunmaktan vazgeçmeyecektir."

YILDIRIM İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMESİ

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde bir araya geleceğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli ve Sayın Başbakanımız bu toplantıda Anayasa değişikliğiyle ilgili ilgili komisyonun yapmış olduğu çalışmaları gözden geçirecekler. Ayrıca FETÖ ile mücadelede gelinen nokta, olağanüstü hal uygulamaları çerçevesinde atılan adımlar, Fırat Kalkanı Operasyonu, Musul Operasyonu ve ilgili gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda iç ve dış konuyu bu toplantıda müzakere edeceklerdir."

"MANİPÜLATİF BİR HABER"

Kurtulmuş, Türk fındığında kanserojen madde olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bu haberi yapanlar, bu konuyu gündeme getirenler halt etmişlerdir. Türk fındığı hiçbir şekilde kanserojen olmadığı gibi hiçbir şekilde sağlığı tehdit eden bir nitelikte de değildir. Bu, Türkiye'nin uluslararası alanda, dünyadaki en büyük fındık üreticisi olmasını çekemeyenlerin ortaya çıkardığı manipülatif bir haberdir." dedi.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Kurtulmuş, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Musul Operasyonuna ilişkin, "Operasyon başladığı andan şu ana kadar Türkiye'nin genel çerçevesine uygun devam ediyor ama biz olası, beklemediğimiz gelişmeler karşısında da tedbirlerimizi almış olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Musul operasyonunun başarılı olması halinde bir göç dalgası yaşanmayacağına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Zaten Musul'da operasyon yanlış yapılır, orada birtakım Musul'a ait olmayan milis güçler getirilip Musul'un içine sokulursa Allah muhafaza Musul'da çok farklı şeyler de olabilir. Bu, bölge barışına da çok ilave bir yük demektir, barışın ortadan kalkması bakımından, Türkiye için de ilave bir göçmen dalgası demektir."

"PİSLİKLERİNİN TEMİZLENMESİ UZUN SÜRE ALACAK"

Kurtulmuş, FETÖ mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin soruya, "Bunların pisliklerinin temizlenmesi, devletten arındırılması uzun süre alacaktır. Bu örgütle mücadele etmek için, bunların devletten arındırılması için, Türkiye'ye bir daha hiçbir şekilde bir zarar verecek noktada olmamaları için ne gerekiyorsa o yapılacak." yanıtını verdi.

"KAMP MESELESİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Güvenli bölge tartışmalarının sürdüğünü hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunun güvenliği uluslararası camianın konsensüsünde ortaya konulabilir yani insanları kamplara getirirsiniz ama ondan sonra birisi kalkar uçağıyla o kampları yerle bir eder onlarca insanın ölümüne vesile olursa bunun da altından uluslararası camia kalkamaz. Onun için Türkiye olarak biz orayı pratik olarak bir güvenli bölge olacak hale getiriyoruz arkasından da inşallah uluslararası camianın teyidiyle bir kamp meselesi de gündeme gelebilir."

"İDAM GÜNDEMDE DEĞİL"

Kurtulmuş, idam tartışmalarına yönelik soru üzerine, "Şu anda böyle bir mesele hükümetin de, parlamentonun da gündeminde değil. Ama kamuoyunda böyle bir baskı var, kamuoyundan böyle bir beklenti var. Siyaset, kamuoyu beklentisini göz ardı ederek yapılmaz. Ama şu anda da atılmış ya da atılmaya hazırlık halinde bir adımın olmadığını ifade edeyim." şeklinde konuştu.