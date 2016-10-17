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Türk heyet Bağdat'a gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın başkanlık edeceği bir heyet Başika ve Musul konularını konuşmak üzere Bağdat'a gidecek.

Türkiyeden kritik Bağdat kararı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bu hafta Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Bağdat'a gitmesi planlanıyor. Özellikle yapılan ziyarette Türk askeri üssünün yer aldığı Başika ve Musul operasyonu konuları ele alınacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bağdat'a gidecek heyete başkanlık edecek.
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 12:12
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