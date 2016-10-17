Türk heyet Bağdat'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bu hafta Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Bağdat'a gitmesi planlanıyor. Özellikle yapılan ziyarette Türk askeri üssünün yer aldığı Başika ve Musul operasyonu konuları ele alınacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bağdat'a gidecek heyete başkanlık edecek.