  1. Muş'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı
  2. Musul operasyonuyla ilgili tüm gelişmeler burada

'de 'ya ağır darbe

’de güvenlik güçlerince sürdürülen terör larında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tuncelide PKKya ağır darbe
'de güvenlik güçlerince sürdürülen terör larında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde Tunceli Merkez Kutu deresinde güvenlik birimlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyon sonucunda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilirken operasyonda 1 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve gerekli müdahale için hastaneye sevk edilmiştir. Operasyonda ayrıca 1 M16 silah ve 7 kaleşnikof tüfek ele geçirilmiştir" denildi.

Çatışma bölgesi Kobra helikopterlerince ateş altına alındı.
Etiketler: , ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 20:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mert mert

aslanlarim devam tek gayemiz vatan gerisi yalan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 22:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar