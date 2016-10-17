Tunceli'de güvenlik güçlerince sürdürülen terör operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Ekim 2016 tarihinde Tunceli Merkez Kutu deresinde güvenlik birimlerimizce başlatılan hava harekatı ve sonrasında karadan devam eden operasyon sonucunda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilirken operasyonda 1 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve gerekli müdahale için hastaneye sevk edilmiştir. Operasyonda ayrıca 1 M16 silah ve 7 kaleşnikof tüfek ele geçirilmiştir" denildi.
Çatışma bölgesi Kobra helikopterlerince ateş altına alındı.
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