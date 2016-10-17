Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, Türk askerlerinin eğittiği Sünni güçlerinin Musul operasyonuna katıldığını belirtti. Ninova Muhafızlarının Peşmerge birlikleri ile hareket ettiği belirtilirken, bölgeye bir grup ABD askerinin de geldiği ifade edildi.
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Türk askerlerinin eğittiği Sünni güçlerinin Musul operasyonuna katıldığını belirtti.
Nuceyfi, Türk askerlerince eğitilen 2 bin Sünni savaşçının Başika cephesinden operasyona katıldığını söyledi. Nuceyfi, Ninova Muhafızlarının Peşmerge ile hareket ettiğini ifade etti.
ABD askerleri de bölgede
Öte yandan bölgedeki Musul'un 40 kilometre doğusunda bulunan Hazır Cephesi'ndeki Zerdek Dağı'nda çok sayıda ABD askeri konuşlandı. ABD topçu birlikleri, Musul Ovası'nı ağır toplarla vuruyor. İnsansız hava uçakları da Musul Ovası semalarını gözetliyor.
Hazır Cephesi'nde Erbil-Musul anayolu üzerindeki Peşmergelerin DEAŞ kontrolündeki köylere yönelik ilerleyişi sürüyor.
Bu arada Musul'un güneyindeki Geyyara Cephesi'nde açıklama yapan Irak ordusunda görevli Albay Latif Haşim, Irak ordusunun Geyyara'nın kuzeyi ve Güver Cephesi'nden Musul'a doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.
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