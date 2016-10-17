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faciası

Traktör faciası
Düzce'de önceki gün 53 yaşındaki Atilla Metin'in kullandığı , bilinmeyen nedenle devrildi. Metin, devrilen aracın altında kalırken, yardımına yakındaki orman işçileri koştu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise bölgeye akın etti. Burada sinir krizi geçiren aile bireylerini görevliler sakinleştirmeye çalıştı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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