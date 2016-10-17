Traktör faciası

Düzce'de önceki gün 53 yaşındaki Atilla Metin'in kullandığı traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. Metin, devrilen aracın altında kalırken, yardımına yakındaki orman işçileri koştu. İşçilerinihbarı üzerine olay yerine giden sağlıkekipleri talihsiz adamın hayatınıkaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise bölgeye akın etti. Burada sinir krizi geçiren aile bireylerini görevliler sakinleştirmeye çalıştı.
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