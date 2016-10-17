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Suriye sınırında 15 günlük

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 gün için '' ilan edildi.

Suriye sınırında 15 günlük özel güvenlik bölgesi
nden yapılan açıklamada, ''Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince
Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 31 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 17-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır'' denildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:38
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