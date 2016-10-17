Son bir haftada 19 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından tuzaklanan 8 el yapımı patlayıcı ile 14 sığınak/barınağın imha edildiği, biri canlı bomba olmak üzere 7 bombalı aracın imha edildiği ve 11'i silahlı saldırı olmak üzere 19 terör eyleminin engellendiğini açıkladı. Açıklamada, "23 ton patlayıcı (amonyum nitrat) ile birlikte, 46 el yapımı patlayıcı(EYP), 7'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 18 silah 1 roketatar, 11 el bombası, 349 adet fişek, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Örgüte yardım ve yataklık yapan 331 kişi yakalanarak göz altına alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonu da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonlarda, piyasa değeri 27 milyon 250 bin 240 TL olan 13 kilogram eroin, 7 bin 222 kilogram esrar, 3,3 kilogram kokain, 8,082 adet uyuşturucu hap, 73 kilogram sentetik Kannabinoid bonzai, 67 bin 339 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 637 kişi gözaltına alınmıştır. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında, 869'u Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca denizlerde olmak üzere, 5.382 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 76 organizatör yakalanarak göz altına alınmış ve 15'i tutuklanmıştır. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında 2 DEAŞ mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 30 Deaş mensubu gözaltına alınmış bunlardan 24'ü tutuklanmıştır" denildi.