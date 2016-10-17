Sinan Çetin’e isyan!

İstanbul Beyoğlu'nda dün yönetmen Sinan Çetin'e ait olduğu belirtilen işyerinden, yaşanan gerginlik sonucunda çıkartılan işletmeci ve Beyoğlu Esnaf Dayanışması üyeleri, eylem yaptı. Geçtiğimiz ay Mehmet Demirbağ ve ortakları, Çetin ile protokol anlaşması imzalanmasına rağmen mekandan tahliye edilmek istenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından kendilerini içeriye kilitleyerek, yakmakla tehdit eden mekan çalışanları ve Demirbağ'ın ortağı, gözaltına alınmıştı. Hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Demirbağ, ortakları ve Beyoğlu Esnaf Dayanışma üyesi 10 kişi, olayın yaşandığı yerde eylem yaptı. "Sinan Çetin'e cevap: Esnaf Beyoğlu'nu terk etmiyor" yazılı pankart ve "Sözünütut Sinan Çetin", "Beyoğlu esnafı yalnız değildir", "Oğul katil, baba hırsız" yazılı dövizlerle durum protesto edildi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.
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