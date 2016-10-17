Hendek ve barikatlarla Güneydoğu'daki şehirleri viraneye çeviren terör örgütü vatandaşa yönelik tehditlerini artırıyor. Terör örgütü militanlarının uzlaşma ofislerini mercek altına aldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre terör örgütü Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari gibi şehirlerde yıkılan binaların yeniden yapımı için Bakanlık ile anlaşmanın önüne geçilmesi için çalışıyor. Kamu tarafından kurulan uzlaşma ofislerinde vatandaşın anlaşmayı imzalamasının önüne geçmek için mesken sahipleri tehdit ediliyor. Bu nedenle de vatandaşların uzlaşma ofislerinde fotoğraf dahi çektirmekten kaçındıkları öğrenildi. Emniyetten alınan bilgilere göre terör örgütü vatandaşın devlet ile olan anlaşmasının önüne geçmekte zorlanırken o bölgede sahada çalışan kamu elemanlarını da tehdit etmeye başladı. İnşaatlarda çalışan operatörler ölümle tehdit ediliyor. Bazı operatörlere hasar görmüş evle ilgili olarak "O evi sakın yıkma, sonra devamını göremezsin" tehdidi yapılıyor.

HALK DEVLETİN YANINDA

Baskılara rağmen terörden zarar gördüklerine dair belge imzalayan mağdurlara bu sefer de devletin karşılayacağı zararın 'vergilendirme' adı altında kendilerine haraç olarak verilmesini istedikleri belirtiliyor. Halkın büyük çoğunlukla bu tehditlere boyun eğmediği ifade ediliyor.

7 MERKEZE 10 MİLYAR TL

Hükümet tarafından terörden zarar gören 7 merkez için 10 milyar liralık yatırım yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda sadece Diyarbakır Sur için 1,9 milyar Türk Lirası yatırım gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bölgedeki yatırımların toplamının 15-20 milyar liraya çıkabileceği ifade ediliyor. Çalışmalarda Diyarbakır Sur'un yatırım maliyetinin artabileceği ifade ediliyor. Diyarbakır Sur için 7-7,5 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkabileceği hesaplanıyor. Cizre'ye 4 milyar TL, Nusaybin'e 3 milyar lira, İdil, Derik ve Silopi ilçelerine toplamda 2-2,5 milyar liralık bir yatırımın yapılacağı planlanıyor. Terörden temizlenen bölgelerde yeniden inşa süreci başlarken, evi hasar görenlere kira desteği sağlanıyor. Riskli alanlarda bulunan evi hasar görenlere 700 TL'ye kadar kira yardımı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kira yardımının başlayabilmesi için hasar tespit çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Sonrasında Bakanlık ile anlaşanlara kira yardımı yapılacak.