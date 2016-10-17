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Otel baskınını ’tan yönetmişler

Tutuklanan Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Albay Süleyman Yarayan’ın 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otelin basılması ihanetini ’tan yönettiği ortaya çıktı

Otel baskınını ByLock’tan yönetmişler
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında Komutanlığında görevli 23 asker tutuklanırken, bunlardan 10'unun örgütün haberleşme programı 'u kullandığı ortaya çıktı.

AKTİF KULLANICILAR
Programı kullananlar arasında Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası bulunan Albay Süleyman Yarayan'ın da olduğu öğrenildi. 15 Temmuz gecesinde haberleşmenin bu program üzerinden sağlandığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında ihanette etkin rol alan Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 23 şüphelinin tutuklanmasında etkili olan önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Cezaevine gönderilen şüphelilerden 10'un FETÖ'nün haberleşme programı "Bylock"u kullandığı tespit edildi. Telefon incelemesinin yanı sıra HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri de araştırılan şüphelilerin MİT'in çözdüğü programın aktif kullanıcıları oldukları belirtildi. Savcılık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbecilerin talimatları, Bylock üzerinden aldıkları ve uygulamaya koydukları bilisini de soruşturma dosyasına ekledi. "Bylock" programını kullanan 10 kişilik listede darbe girişiminde aktif rol alan ve TSK'dan ihraç edilen 2 kritik isim dikkat çekti.

İHANET İÇİN ATIŞ TALİMATI VERDİLER
Bunlardan biri Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem diğeri ise odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası çıkan Albay Süleyman Yarayan'ın olduğu öğrenildi. Yarayan'ın aynı zamanda darbe girişimi gecesi, Hakan Üstem'in emri doğrultusunda Marmaris'teki Sahil Güvenlik gemi ve botlarını arayarak, "Sağa sola belirsiz aralıklarla boşluklara atış yapın. Mühimmatı kullanın" talimatını veren kişi olarak biliniyor. Şüphelilerin ifadelerinde yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

SABAH
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 01:14
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