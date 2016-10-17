Otel baskınını ByLock’tan yönetmişler

AKTİF KULLANICILAR
Programı kullananlar arasında Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası bulunan Albay Süleyman Yarayan'ın da olduğu öğrenildi. 15 Temmuz gecesinde haberleşmenin bu program üzerinden sağlandığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında ihanette etkin rol alan Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 23 şüphelinin tutuklanmasında etkili olan önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Cezaevine gönderilen şüphelilerden 10'un FETÖ'nün haberleşme programı "Bylock"u kullandığı tespit edildi. Telefon incelemesinin yanı sıra HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri de araştırılan şüphelilerin MİT'in çözdüğü programın aktif kullanıcıları oldukları belirtildi. Savcılık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbecilerin talimatları, Bylock üzerinden aldıkları ve uygulamaya koydukları bilisini de soruşturma dosyasına ekledi. "Bylock" programını kullanan 10 kişilik listede darbe girişiminde aktif rol alan ve TSK'dan ihraç edilen 2 kritik isim dikkat çekti.
İHANET İÇİN ATIŞ TALİMATI VERDİLER
Bunlardan biri Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem diğeri ise odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin ve Okluk Koyu'nun haritası çıkan Albay Süleyman Yarayan'ın olduğu öğrenildi. Yarayan'ın aynı zamanda darbe girişimi gecesi, Hakan Üstem'in emri doğrultusunda Marmaris'teki Sahil Güvenlik gemi ve botlarını arayarak, "Sağa sola belirsiz aralıklarla boşluklara atış yapın. Mühimmatı kullanın" talimatını veren kişi olarak biliniyor. Şüphelilerin ifadelerinde yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.