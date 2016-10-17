  1. Traktör faciası
  2. Düğün yolu!

Ölüm maaşı!

Yolcu treninin önüne atlayan 87 yaşındaki , feci şekilde can verdi. Vasi tayin edilip emekli maaşını alan oğlunun ise yaşlı adama bakmadığı iddia edildi

Ölüm maaşı!
Aydın'da 7 Ekim günü trenin önüne atlayarak eden Atakan Gençsoy'un (87), vasisi olan oğlu 47 yaşındaki M.G. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle canına kıydığı öne sürüldü. , gurbetçi olarak gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazandı. Gençsoy, daha sonra memleketine döndü. Oğlu M.G. ise vasilik davası açtı. Gençsoy'un emeklilik maaşlarını oğlu M.G. aldı. Yaşlı adamın dramı da bundan sonra başladı. İddiaya göre vasi tayin edilen oğlu kendisine bakmadı. Gençsoy maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Atakan Gençsoy, 4 Ekim'de Aydın Adliyesi'ne dilekçe sundu. Dilekçesinde huzurevine yerleşmesi için yardımcı olunmasını isteyen Gençsoy, başvurunun sonucunu göremeden, 8 Ekim Cuma akşamı Doğu Gazi Bulvarı'ndaki Forum Aydın Kavşağı mevkisinde Söke- Denizli seferini yapan trenin önüne atlayarak intihar etti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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