Ölüm maaşı!

Aydın'da 7 Ekim günü trenin önüne atlayarak intihar eden Atakan Gençsoy'un (87), vasisi olan oğlu 47yaşındaki M.G. ile yaşadığısorunlar nedeniyle canınakıydığı öne sürüldü. Atakan Gençsoy, gurbetçi olarak gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazandı. Gençsoy, daha sonra memleketine döndü. Oğlu M.G. ise vasilikdavası açtı. Gençsoy'un emeklilik maaşlarını oğlu M.G. aldı. Yaşlı adamın dramı dabundan sonra başladı. İddiayagöre vasi tayin edilen oğlukendisine bakmadı. Gençsoymaddi sıkıntılar çekmeyebaşladı. Atakan Gençsoy, 4 Ekim'de Aydın Adliyesi'ne dilekçe sundu. Dilekçesinde huzurevine yerleşmesi için yardımcı olunmasını isteyen Gençsoy, başvurunun sonucunu göremeden, 8 Ekim Cuma akşamı Doğu Gazi Bulvarı'ndaki Forum Aydın Kavşağı mevkisinde Söke- Denizli seferini yapan trenin önüne atlayarak intihar etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.