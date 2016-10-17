Nüfusun 2 katı tost satıyor

Balıkesir'in Susurluk İlçesi, ünü yurt dışına yayılan lezzetli tostu veayranıyla tanınıyor. İstanbul-İzmir Karayolu'nda bulunan yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Susurluk'ta, 50 bine yakın kişi ilçenin meşhur tostu için mola veriyor. Hal böyle olunca bölge, ünlü tostu ve ayranından önemli gelir elde ediyor. Susurluk Ticaret Odası İkinci Başkanıİrfan Ayyıldız, "Susurluk, Türkiye'nin en kalabalık karayollarından birinin tam ortasında bulunuyor. Buradan aracıyla geçenlerin önemli bölümü Susurluk tostu yemeden, ayranını içmeden gitmez. İlçede şu anda günlük 50 bin tost satışı yapılıyor. Nüfusumuzun iki katı tost satıyoruz" diyor.
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