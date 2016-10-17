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Nüfusun 2 katı tost satıyor

Nüfusun 2 katı tost satıyor
Balıkesir'in İlçesi, ünü yurt dışına yayılan lezzetli tostu ve ayranıyla tanınıyor. İstanbul-İzmir Karayolu'nda bulunan yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Susurluk'ta, 50 bine yakın kişi ilçenin meşhur tostu için mola veriyor. Hal böyle olunca bölge, ünlü tostu ve ayranından önemli gelir elde ediyor. Susurluk Ticaret Odası İkinci Başkanı İrfan Ayyıldız, "Susurluk, Türkiye'nin en kalabalık karayollarından birinin tam ortasında bulunuyor. Buradan aracıyla geçenlerin önemli bölümü Susurluk tostu yemeden, ayranını içmeden gitmez. İlçede şu anda günlük 50 bin tost satışı yapılıyor. Nüfusumuzun iki katı tost satıyoruz" diyor.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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