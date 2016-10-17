Musul Operasyonu'nun başlamasının ardından büyük bir tehlike de ortaya çıktı. Sürekli erozyona uğrayan bir zemin üzerine kurulu olan Musul Barajı'na bir zarar gelmesi durumunda bölgedeki tüm dengeler değişebilir.

IRAK'IN EN BÜYÜK BARAJI ÇÖKEBİLİR

Irak'ın en büyük barajı olan Musul barajının çökme olasılığı, özellikle ABDtarafından sık sık dile getirilmişti. Musul'daki büyük operasyonun başlamasının ardından barajın kontrolü de önemli bir nokta haline gelmiş bulunuyor.

BARAJ ÇÖKERSE MUSUL 4 SAAT İÇİNDE SULAR ALTINDA

12 milyar metreküp su bulunduran barajın çökmesi halinde Musul'un 4 saat içinde 21 metre su altında kalabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu su dalgasının Musul'u tahrip etmesinin ardından Bağdat'ın büyük bir bölümünün de sular altında kalmasına neden olacağını belirtiliyor.

Musul operasyonunda barajın yıkılma tehlikesi var

DAEŞ BARAJI ELE GEÇİRDİ, BAKIMI YAPILAMADI

Barajın 2014 yılında DEAŞ kontrolüne geçmesi ve bu dönemde gerekli bakımların aksaması durumu daha kritik bir hale getirmiş bulunuyor.

TÜRK ASKERİNİN EĞİTTİĞİ NİNOVALAR BARAJI KORUYACAK

Musul Barajı'nı güvende tutmak için Türk askerlerinin Başika'da eğittiği Ninova Gönülleri'nin bölgeye sevk edildiği gelen bilgiler arasında.