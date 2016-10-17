  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
  2. TSK'nın eğittiği askerler Musul'da

'daki büyük tehlike!

'daki operasyon ilerledikçe bir tehlike daha gün yüzüne çıktı. Sürekli erozyona uğrayan bir zemin üzerine kurulu olan 'na bir zarar gelmesi durumunda bölgedeki tüm dengeler değişebilir.

Musuldaki büyük tehlike!

Operasyonu'nun başlamasının ardından büyük bir tehlike de ortaya çıktı. Sürekli erozyona uğrayan bir zemin üzerine kurulu olan 'na bir zarar gelmesi durumunda bölgedeki tüm dengeler değişebilir.

IRAK'IN EN BÜYÜK BARAJI ÇÖKEBİLİR
'ın en büyük barajı olan Musul barajının çökme olasılığı, özellikle ABDtarafından sık sık dile getirilmişti. Musul'daki büyük operasyonun başlamasının ardından barajın kontrolü de önemli bir nokta haline gelmiş bulunuyor.

BARAJ ÇÖKERSE MUSUL 4 SAAT İÇİNDE SULAR ALTINDA
12 milyar metreküp su bulunduran barajın çökmesi halinde Musul'un 4 saat içinde 21 metre su altında kalabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu su dalgasının Musul'u tahrip etmesinin ardından Bağdat'ın büyük bir bölümünün de sular altında kalmasına neden olacağını belirtiliyor.

Musul operasyonunda barajın yıkılma tehlikesi var

DAEŞ BARAJI ELE GEÇİRDİ, BAKIMI YAPILAMADI
Barajın 2014 yılında DEAŞ kontrolüne geçmesi ve bu dönemde gerekli bakımların aksaması durumu daha kritik bir hale getirmiş bulunuyor.

TÜRK ASKERİNİN EĞİTTİĞİ NİNOVALAR BARAJI KORUYACAK
Musul Barajı'nı güvende tutmak için Türk askerlerinin Başika'da eğittiği Ninova Gönülleri'nin bölgeye sevk edildiği gelen bilgiler arasında.
Etiketler: , ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 11:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar