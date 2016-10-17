IKBY Başkanı Mesut Barzani yaptığı açıklamada Musul operasyonu çerçevesinde 200 km karelik alanın terör örgütü DAEŞ'ten temizlendiğini söyledi.



Cephe hattında açıklamalarda bulunan Barzani, "Biz Peşmerge güçlerinin Irak ordusu ile ortak bir operasyon yapmasını istedik. Askeri ve siyasi planları ittifaka göre ayarladık. Operasyonun ilerleyişini takip etmesi için ortak bir komite kurduk hem siyasi hem de askeri planları takip edecek olan bir komite" dedi.



'MUSUL HALEP OLMAYACAK'

Barzani, "Hiçbir intikam davranışına izin verilmeyecek. Musul'un Halep olmaması için gereken her şey yapılacak" dedi.



'DAEŞ'E ÖLDÜRÜCÜ DARBE VURDUK'

"Peşmerge Musul'da DAEŞ'e öldürücü bir darbe vurdu." diyen Barzani, DAEŞ'in peşmergenin ilerleyişini durdurmak için hendek kazdığını belirtti. Barzani operasyonların tam bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirtti.



Barzani Musul operasyonun göç dalgasına yol açacağı ile ilgili endişelere karşılık, "Biz şu anda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olarak 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ortak sorumluluk üstlenmeliyiz. Musul'dan yeni bir göç dalgası bazı sorunlara yol açabilir." dedi.



Barzani uluslararası toplumun DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasına destek verdiğini belirterek " Bize destek verenlere teşekkür ederiz" dedi.