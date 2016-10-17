Musul operasyonuyla ilgili tüm gelişmeler burada

MUSUL OPERASYONU TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Bunun nedenlerinden bir tanesi Musul'daki DAEŞ'li teröristlerin Türkiye'ye yönelmesini engellemek. Bu yüzden de sınırlarımızı terör tehdidinden korumak için Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan her türlü haklarını kullanmak istiyor. Bir diğeri ise yıllardır emperyalist güçlerin bölge üzerinde oynamak istedikleri kirli oyunlar. Bölgede oluşturulmak istenen bir mezhep savaşının fitilinin ateşlenmemesi için Musul üzerinde demografik mühendislik yapılmasına engel olmak ve terör örgütlerinin operasyona katılmasına izin verilerek uluslararası meşruiyet kazandırılmasına izin vermemek için operasyona bizzat katılarak bölgedeki durumun farklı boyutlara evrilmesine engel olmak istiyor.
Musul operasyonuna dair tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. İşte operasyonla ilgili tüm haberler...
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