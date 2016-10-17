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yla ilgili tüm gelişmeler burada

'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi için operasyon başladı. Dün gece saat 01.40'da yapılan açıklamanın ardından Musul kent merkezine peşmergelerin ve Irak ordusunun girdiği duyuruldu. yla ilgili tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz...

Musul operasyonuyla ilgili tüm gelişmeler burada
Aylardır beklenen 17 Ekim Salı saat 01.40'da resmen başladı. Yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip 'un DEAŞ'ın elinden alınması için 30 bin askeri güçle sürdürülen harekâtta, 4 ila 8 bin arasındaki teröristin kentten temizlenmesi amaçlanıyor. Fakat sahadaki durum ise toprak kapma derdine düşen başta olmak üzere bazı güçlerin arasındaki çekişmelerle bölgeyi yeniden dizayn etmeyi hedefledikleri görülüyor. ABD'nin kendisine fısıldadığı sözleri tekrarlayan Irak Başbakanı İbadi Musul operasyonuyla ilgili Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Musul operasyonuyla ilgili İbadi ve arkasındaki güçlere resti çekerek oynanmak istenen kirli planı yüzlerine vurdu.

MUSUL OPERASYONU TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Bunun nedenlerinden bir tanesi Musul'daki DAEŞ'li teröristlerin Türkiye'ye yönelmesini engellemek. Bu yüzden de sınırlarımızı terör tehdidinden korumak için Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan her türlü haklarını kullanmak istiyor. Bir diğeri ise yıllardır emperyalist güçlerin bölge üzerinde oynamak istedikleri kirli oyunlar. Bölgede oluşturulmak istenen bir mezhep savaşının fitilinin ateşlenmemesi için Musul üzerinde demografik mühendislik yapılmasına engel olmak ve terör örgütlerinin operasyona katılmasına izin verilerek uluslararası meşruiyet kazandırılmasına izin vermemek için operasyona bizzat katılarak bölgedeki durumun farklı boyutlara evrilmesine engel olmak istiyor.

Musul operasyonuna dair tüm gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. İşte operasyonla ilgili tüm haberler...


















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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 20:12
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