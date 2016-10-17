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operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar el-, 'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu. İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını belirterek, kent merkezine sadece ordu ve polis güçlerinin gireceğini söyledi.

Musul operasyonu başladı
Irak Başbakanı Haydar el , bir süredir beklenen 'u 'ten temizleme operasyonunun başladığını açıkladı.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Musul Operasyonunun başladığını duyuran Irak Başbakanı İbadi'nin yanında genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. İbadi açıklamasında, "Zafer vakti geldi çattı ve Musul'u kurtarma operasyonu başladı" dedi. Musul halkına seslenen İbadi, "Sizi DAEŞ teröründen ve şiddetinden kurtarmak için bu şanlı operasyonun başladığını açıklıyorum." dedi. İbadi ayrıca Musul'a sadece Iraklı asker ve polislerin girebileceğini söyledi.

Öte yandan Bakanlığı Genel Sekreteri , Musul'u Kurtarma Operasyonu'na yabancı güçlerin katılmayacağını söyledi. Barzani'ye yakın televizyon olan Rudaw'ın yayınına katılan Cebbar Yaver, "Peşmerge Güçleri, Iraklı ve uluslararası koalisyon komutanları arasında yapılan
toplantılarda alınan karar çerçevesinde ve yapılan planlara göre, yabancı veya dışarıdan herhangi bir güç operasyona katılamayacak. Türk askerleri operasyona katılmayacak. Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi'nin resmi güçleri dışında başka güç yok. Planda olmayan bir güç operasyona katıldığında koalisyon güçleri tarafında hedef alınacak." dedi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 01:53
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