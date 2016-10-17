  1. Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

'ta u: 8

'ta terör örgütü 'ya karşı düzenlenen larda 8 kişinin na alındığı bildirildi.

Muşta PKK operasyonu: 8 gözaltı

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesi ve köylerinde terör örgütü 'nın sözde "Köy komitesi", "Kent meclisi" ve "Adalet komisyonları" faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla, çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

EŞ ZAMANLI ARAMALAR
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demokratik Bölgeler Parti İlçe Başkanlığı binası ile şüphelilerin evlerinde/eklentilerinde, iş yerlerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

8 GÖZALTI
17 Ekim 2016'da yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalanmıştır. Yapılan aramalarda, bir adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet av tüfeği, 10 adet mekanik fünye, 5 adet dinamit lokumu (nitro gliserin), 3 metre uzunluğunda saniyeli fitil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 20:33
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