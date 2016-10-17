Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesi ve köylerinde terör örgütü PKK'nın sözde "Köy komitesi", "Kent meclisi" ve "Adalet komisyonları" faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla, çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

EŞ ZAMANLI ARAMALAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demokratik Bölgeler Parti İlçe Başkanlığı binası ile şüphelilerin evlerinde/eklentilerinde, iş yerlerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

8 GÖZALTI

17 Ekim 2016'da yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalanmıştır. Yapılan aramalarda, bir adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, bir adet av tüfeği, 10 adet mekanik fünye, 5 adet dinamit lokumu (nitro gliserin), 3 metre uzunluğunda saniyeli fitil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."