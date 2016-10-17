Marş marş tazminat

Merhum Çetin Emeç'in piyanist kızı Prof. Dr. Mehveş Emeç'in, 'Galatasaray'ın Sesi' adlı marşı,izin almadan kullanıp bandrolsüzçoğalttıkları iddiasıyla 3 şirketeaçtığı dava 18 yıl sonra kararabağlandı. Kısa sürede tüm Galatasaraylılar'ın benimsediği marş, Emeç'in izni olmadan bandrolsüz şekilde çoğaltıldı. Mehveş Emeç, Odean Compakt Disk Müzik, PC Bilgisayar Teknoloji Market ve Bir Numara Hearst Yayıncılık adlı üç şirkete dava açtı. Emeç, 21 bin 600 liralıktazminat talep etti. Mahkeme, son duruşmada davalı üç şirketin 21 bin 600 lira maddi-manevi tazminatın 3 Eylül 1998 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davacı Mehveş Emeç'e ödenmesine karar verdi.
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