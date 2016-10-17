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Marş marş tazminat

18 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. GS marşı davası karara bağlandı. Üç şirket faiziyle tazminat ödeyecek

Marş marş tazminat
Merhum Çetin Emeç'in piyanist kızı Prof. Dr. 'in, 'Galatasaray'ın Sesi' adlı marşı, izin almadan kullanıp bandrolsüz çoğalttıkları iddiasıyla 3 şirkete açtığı dava 18 yıl sonra karara bağlandı. Kısa sürede tüm lılar'ın benimsediği marş, Emeç'in izni olmadan bandrolsüz şekilde çoğaltıldı. Mehveş Emeç, Odean Compakt Disk Müzik, PC Bilgisayar Teknoloji Market ve Bir Numara Hearst Yayıncılık adlı üç şirkete dava açtı. Emeç, 21 bin 600 liralık tazminat talep etti. Mahkeme, son duruşmada davalı üç şirketin 21 bin 600 lira maddi-manevi tazminatın 3 Eylül 1998 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davacı Mehveş Emeç'e ödenmesine karar verdi.

ALİ OKTAY
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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