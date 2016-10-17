Lüküs hayat!

ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin milyarder nişanlısı James Packer'a ait 80 metrelik 'Arctic P' adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Yunanistan'ın Rodos adasından gelen yat, dün sabah saatlerinde körfezden giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Lüks yatta 19 kişilikmürettebat bulunduğu öğrenilirkenCarey ve nişanlısı James Packer'iniçinde olmadığı belirtildi. Dünyanın 7'nci büyük yatı olarak kabul edilen Arctic P'ye, İzmir Aliağalı bir firma tarafından karadan 8 TIR, denizden ise 600 bin litre yakıt ve yağ ikmali yapıldı. Mariah Carey'le nişanlanarak adını duyuran ve kişisel serveti 4 milyar doları bulduğu söylenen James Packer 600 bin litre yakıt karşılığı 1 milyon 800 bin lira ücret ödedi.
BODRUM KAÇAMAĞI YAPTI
Milyarder işadamının yakıt ve kumanya ile birlikte ilçeye yaklaşık 2 milyon lira para bıraktığı öğrenildi. Mega yat öğle saatlerinde ilçeden ayrıldı. Ünlü şarkıcıMariah Carey, Eylül ayında ailesiyleAkdeniz ve Ege'nin cennet koylarındatatil yapmıştı. İkiz çocukları ve James Packer'la Bodrum'a gelen Carey'i çok az hayranı tanıyabilmişti. Korumalar fotoğraf çekimine izin vermemişti.
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