krallar gibi tatil

Amerikalı işadamı Doug Barnestatil için Bodrum'u seçti. Bahama bayraklı 'Azzurra- 2' adlı yatı ile Kisebükü Koyu'na demir attı. 18 milyar dolarlık servetiyle bilenen Barnes, Güllük Körfezi'ndeki 5 yıldızlı bir turistik tesisteki ABD'lilerin ünlü SPA markası Canyon Runch Welness Resort'ta eşi Moly Barnes ve oğlu Hugs Barners ile keyifli saatler geçirdi. 75 metreuzunluğunda 105 milyondolar değerindeki yatınınarka bölümünde güneşlenenBarnes ve ailesi bol bol denizegirip, su sporları yaptı. Akşamsaatlerinde ise karaya çıkıpEtrim Mahallesi'ndekibir atölyeden 25'ermetrekarelik 4 halı satınaldı. Barnes, yaklaşık 110 yıllık geçmişi olan, kök boya ile el dokuma halılara toplam 120 bin euro (407 bin TL) verdi. Dallas'ta yaşayan Doug Barnes'ın 32 eyalette 'EyeMart Expres' isimli 135 gözlük mağazası var.
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