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krallar gibi

’li gözlük kralı , ‘Azzurra-2’ adlı yatı ile ’a geldi. Ailesiyle karaya çıkan işadamı, esnafın da yüzünü güldürdü

krallar gibi tatil
Amerikalı işadamı için 'u seçti. Bahama bayraklı 'Azzurra- 2' adlı yatı ile Kisebükü Koyu'na demir attı. 18 milyar dolarlık servetiyle bilenen Barnes, Güllük Körfezi'ndeki 5 yıldızlı bir turistik tesisteki 'lilerin ünlü SPA markası Canyon Runch Welness Resort'ta eşi Moly Barnes ve oğlu Hugs Barners ile keyifli saatler geçirdi. 75 metre uzunluğunda 105 milyon dolar değerindeki yatının arka bölümünde güneşlenen Barnes ve ailesi bol bol denize girip, su sporları yaptı. Akşam saatlerinde ise karaya çıkıp Etrim Mahallesi'ndeki bir atölyeden 25'er metrekarelik 4 halı satın aldı. Barnes, yaklaşık 110 yıllık geçmişi olan, kök boya ile el dokuma halılara toplam 120 bin euro (407 bin TL) verdi. Dallas'ta yaşayan Doug Barnes'ın 32 eyalette 'EyeMart Expres' isimli 135 gözlük mağazası var.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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