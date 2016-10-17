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alev alev!

Kartal alev alev!
İstanbul 'da dün bir türkü evinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki binaya sıçradı. Büyük panik yaşayan bina sakinleri kendilerini zor dışarıya attı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, a müdahale etti. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, türkü evi kullanılamaz hale gelirken sekiz katlı binada maddi hasar meydana geldi. Bina sakini Hülya Özamaç, "Apartman içindeki sesleri duyunca kalktım bir baktım dairenin balkonuna kadar alevler gelmişti. Patlama sesi duymadım o sırada çocuklarımı ve eşimi uyandırdım, fırladık dışarıya. Burası her gece ful çalışıyor. Kafanı yastığa koyduğunda uyku yok." dedi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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