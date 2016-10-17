İstanbul ve çevresinde zaman zaman görülen UFO'lara dün yenileri eklendi. Kadıköy Kalamış Yat Limanı üzerinde görülen ve ne olduğu belirlenemeyen cisimler, halkın büyük ilgisini çekti. Orion ve UFO ile Dünyadışı Varlıkları Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan ile ekibinden Kaan Burak ve Cem Peksezer tarafından UFO olduğu iddia edilen 10 adet cisim, kamera ile görüntülendi. Atacan, "Cisimleri öğlen saatlerinde itibaren görüntülemeye başladık ve hava kararana kadar da bunu sürdürdük. Son olarak T şeklindeki bir cisim, denize zincir olduğunu düşündüğümüz bağlantılar ile bir şey indirdi. Yetkililere durumu bildirdik ama ilgilenen olmadı. Takibimizi sürdüreceğiz" dedi.
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