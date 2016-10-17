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Ordusu'na saldırı! 70 asker öldü

'da askeri konvoya karşı düzenlenen intihar saldırısında 70 askerinin öldüğü bildirildi.

Musulda Irak Ordusuna saldırı! 70 asker öldü

Terör örgütü DEAŞ, operasyonunda ilerleyen ordusuna karşı intihar saldırısı düzenledi. Askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda, 70 Irak askeri yaşamını yitirdi.

Şiddetli çatışmalar Musul'un doğusunda da devam ediyor.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 20:56
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

ALLAH daima dogru olanlarla beraberdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 22:38
mert mert

hadi turk askeri yok basarin bakalim iki taretsiz yaninizda buyurun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 22:30
ali ali

bunları yapan daeş değil saddamın askerleri daeş yapmaz çünkü onlardan.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2016 21:09
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