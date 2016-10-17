Terör örgütü DEAŞ, Musul operasyonunda ilerleyen Irak ordusuna karşı intihar saldırısı düzenledi. Askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda, 70 Irak askeri yaşamını yitirdi.
Şiddetli çatışmalar Musul'un doğusunda da devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ, Musul operasyonunda ilerleyen Irak ordusuna karşı intihar saldırısı düzenledi. Askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda, 70 Irak askeri yaşamını yitirdi.
Şiddetli çatışmalar Musul'un doğusunda da devam ediyor.
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ALLAH daima dogru olanlarla beraberdir
hadi turk askeri yok basarin bakalim iki taretsiz yaninizda buyurun
bunları yapan daeş değil saddamın askerleri daeş yapmaz çünkü onlardan.....
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