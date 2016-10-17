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3 manzarası!

Borç batağına saplanan adam, demir köprüye çıktı. a kalkıştı. Alanda düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat ise şaştı kaldı

İntihar 3 manzarası!
Adana'da yine ilginç bir olay yaşandı. 3 bin 500 lira borcu olan 47 yaşındaki Yüksel G., bunalıma girdi. Psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Dün ise Seyhan Nehri üzerinde kurulu ve trenlerin geçtiği demir köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, Yüksel G.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada bölgeye giden gelin ve damat ise demir köprü manzaralı fotoğraf çektirmeye başladı. Daha sonra durumu fark eden çift, gözlerine inanamadı. Damat, girişimi karşısında "Allah sabır versin" diyerek olay yerinden ayrıldı. seferler durduruldu! Polis, Yüksel G.'yi ikna edemeyince TCDD yetkililerine bilgi vererek tren seferlerinin durdurulmasını sağladı. Rayların üzerine de hava yastığı açılmasına karar verildi. Yüksel G. de intihardan vazgeçti. Bulunduğu yerden bir türlü inemeyen adam atlamak zorunda kaldı.


* İntihardan vazgeçen borç batağındaki Yüksel G., çıktığı yerden bir türlü inemedi. Çareyi hava yastığına atlamakta bulan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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