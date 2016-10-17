İntihar 3 manzarası!

Adana'da yine ilginç bir olay yaşandı. 3 bin 500 lira borcu olan 47 yaşındaki Yüksel G., bunalıma girdi. Psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Dün ise SeyhanNehri üzerinde kurulu ve trenlerin geçtiğidemir köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, Yüksel G.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada bölgeyegiden gelin ve damat ise demir köprümanzaralı fotoğraf çektirmeye başladı.Daha sonra durumu fark eden çift,gözlerine inanamadı. Damat, intihar girişimi karşısında "Allah sabır versin" diyerek olay yerinden ayrıldı. seferler durduruldu! Polis, Yüksel G.'yi ikna edemeyince TCDD yetkililerine bilgi vererek tren seferlerinin durdurulmasını sağladı. Rayların üzerinede hava yastığı açılmasına karar verildi.Yüksel G. de intihardan vazgeçti.Bulunduğu yerden bir türlü inemeyen adamatlamak zorunda kaldı.
* İntihardan vazgeçen borç batağındaki Yüksel G., çıktığı yerden bir türlü inemedi. Çareyi hava yastığına atlamakta bulan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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