İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir yakının evine düzenlenen operasyon sonucu yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, İzmir Barosu'na kayıtlı CMK servisindeki 3 avukatın görevlendirmeyi kabul etmemesi nedeniyle, adliyeye sevk edilemedi.

Gözaltına alındıktan sonra Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edilen Kutbettin Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu sabah "Silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenen Gülen, 16 gündür kendisini savunacak avukat bulunamaması üzerine, adliyeye götürülemedi.

İzmir Barosu'ndan alınan bilgiye göre, Gülen için adil yargılama ve şüpheliye avukat görevlendirme prosedürü gereği, baroya kayıtlı CMK servisindeki 3 avukatın da Gülen'i savunmayı kabul etmediği öğrenildi.

Gülen'in CMK görevlendirmesini kabul eden avukat bulunması durumunda, yarın adliyeye sevk edilebileceği bildirildi.

Gaziemir ilçesinde 2 Ekim'de yakalanan Kutbettin Gülen'in Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından, burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti. Yapılan incelemede, Kutbettin Gülen'e, matbaada yönetici olarak bordro düzenlendiği ve yüksek maaş ödendiği tespit edilmişti.

İstanbul'da 2014 yılında Fetullah Gülen'e destek için akrabalarının yaptığı basın açıklamasına Kutbettin Gülen de katılmıştı.