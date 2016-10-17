Gönül sınırlarımız başka

"ORTADOĞU'DAN KUZEY AFRİKA'YA"
Konuşmasında "Türkiye sadece Türkiye değildir" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız başkadır. Fiziki sınırlara elbette saygı gösteririz ama gönlümüze sınır çizemeyiz. Çizilmesine de asla müsaade etmeyiz. Birileri bize 'Irak ve Suriye ile neden ilgileniyorsun' diyorlar. Bu soruları soruyu, 'Ukrayna, Gürcistan ve Kırım ile neden ilgileniyorsunuz, Azerbaycan ve Karabağ ile neden ilgileniyorsunuz, Balkanlar ile Kuzey Afrika ile neden ilgileniyorsunuz' diye genişletmek mümkün. Ama dikkat edin kimse binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde faaliyet gösterene aynı cesaret ve yüksek sesle 'Siz burada ne arıyorsunuz' demiyor. Bize ne aradığımızın denilen yerlerin hiç biri bize yabancı değil ki. Rize ile Batum'u birbirinden ayırmak mümkün mü? Edirne'yi Selanik'ten Kırcaali'den nasıl ayrı düşünebiliriz. Gaziantep ile Halep'i, Mardin ile Haseke'yi, Siirt ile Musul'u nasıl birbiri ile ilgili olmayan yerler olarak kabul edebiliriz. Hatay'dan çıkın Fas'a kadar uğradığınız tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinde bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz. Millet olmak şuuru var ya bizim için çok önemli."
SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yaklaşık 2 saat kalan Erdoğan, çıkışta kendisi ile görüşmek isteyen hemşehrilerinin ilgisi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçeye bağlı Pazarköy'e geçerek teyzesi Meliha Er'in mezarını ziyaret etti. Ardından İstanbul'a döndü.
TEZGAH FARKLI
Erdoğan "Müttefiksin, NATO'da beraber olduğun Türkiye'yi bir kenara koyacaksın bir terör örgütüyle beraber olacaksın. Tezgah farklı dönüyor. Tuzak farklı. Ne olursa olsun biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" dedi.
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