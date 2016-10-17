  1. 24 saat sürmedi
  2. FETÖ’den Asala-PKK taktiği

Gönül sınırlarımız başka

Erdoğan, ’de vatandaşlara seslendi: “Bizim fiziki sınırlarımız başkadır gönül sınırlarımız bambaşkadır. Rize ile Batum’u, Gaziantep ile Halep’i, Mardin ile Haseke’yi, Siirt ile ’u birbirinden ayırmak mümkün mü!”

Gönül sınırlarımız başka
ABD ve Avrupa yine Irak ve Suriye'de oyunlara başladı! Sınırları olmamasına rağmen DEAŞ üzerinden harita çizmeye kalktı. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üst akıl ve karanlık odakların bu planını bozguna uğrattı. Tayyip Erdoğan, hafta sonu memleketi 'de bir dizi açılışa katıldı. Burada çok önemli açıklamalar yaptı.

"ORTADOĞU'DAN KUZEY AFRİKA'YA"
Konuşmasında "Türkiye sadece Türkiye değildir" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız başkadır. Fiziki sınırlara elbette saygı gösteririz ama gönlümüze sınır çizemeyiz. Çizilmesine de asla müsaade etmeyiz. Birileri bize 'Irak ve Suriye ile neden ilgileniyorsun' diyorlar. Bu soruları soruyu, 'Ukrayna, Gürcistan ve Kırım ile neden ilgileniyorsunuz, Azerbaycan ve Karabağ ile neden ilgileniyorsunuz, Balkanlar ile Kuzey Afrika ile neden ilgileniyorsunuz' diye genişletmek mümkün. Ama dikkat edin kimse binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde faaliyet gösterene aynı cesaret ve yüksek sesle 'Siz burada ne arıyorsunuz' demiyor. Bize ne aradığımızın denilen yerlerin hiç biri bize yabancı değil ki. Rize ile Batum'u birbirinden ayırmak mümkün mü? Edirne'yi Selanik'ten Kırcaali'den nasıl ayrı düşünebiliriz. Gaziantep ile Halep'i, Mardin ile Haseke'yi, Siirt ile 'u nasıl birbiri ile ilgili olmayan yerler olarak kabul edebiliriz. Hatay'dan çıkın Fas'a kadar uğradığınız tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesinde bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz. Millet olmak şuuru var ya bizim için çok önemli."



SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Üniversitesi Geliştirme Vakfı lojman inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yaklaşık 2 saat kalan Erdoğan, çıkışta kendisi ile görüşmek isteyen hemşehrilerinin ilgisi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçeye bağlı Pazarköy'e geçerek teyzesi Meliha Er'in mezarını ziyaret etti. Ardından İstanbul'a döndü.

TEZGAH FARKLI
Erdoğan "Müttefiksin, NATO'da beraber olduğun Türkiye'yi bir kenara koyacaksın bir terör örgütüyle beraber olacaksın. Tezgah farklı dönüyor. Tuzak farklı. Ne olursa olsun biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar