  1. FETÖ'nün 54 şirketine daha kayyum

'nün iki i oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ve savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 19 hakim-savcı tutuklama talebiyle ye sevk edildi. Şüpheli hakim savcılardan Y.D.’nin olduğu, ifadesi doğrultusunda kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan ve Sivas’a kaçan bir şüpheliyi yakalattığı öğrenilirken, M.Ç. isimli bir hakimin ilk ifadesinin ardından hakkında tutuklama talep edilince itirafçı olmak istediği kaydedildi.

FETÖnün iki hakimi itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HSYK kararıyla açığa alınan ve kriptolu yazışma imkanı sunan ByLock uygulamasını kullandıkları tespit edilen -savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul'daki adliyelerde görevli 30 hakim-savcıdan 26'sı gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakim-savcı adreslerinde bulunamadı. Gözaltındaki şüpheli hakim savcılardan 19'u, savcılık ifadelerinin ardından "örgüt üyeliği" suçlamasıyla, haklarında tutuklama kararı verilmesi istenerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli hakim-savcıdan 1'inin hamile olduğu öğrenilirken Y.D. isimli bir hakimin olduğu belirtildi.

ADINI VERDİĞİ ŞÜPHELİ SİVAS'TA YAKALANDI
Hakim Y.D.'nin ifadesinde, kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan bir kişinin HSYK seçimleri için oy istediğini ve kendisinin telefonuna 'Sana bir jest yapacağım,Apple Store'den uğraşma ben sana yüklerim' diyerek ByLock uygulamasını kurduğunu söyledi. Hakim Y.D.'nin ifadesi üzerine, İstanbul'dan Malatya'ya oradan da Sivas'a kaçan şüpheli şahıs yakalanarak İstanbul'a getirildi. İtirafçı olan Y.D.'nin durumu, adını verdiği şüphelinin ifadesine göre belli olacak.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLİNCE İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ
Öte yandan, gözaltına alınan M.Ç. adlı bir hakimin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle ye sevk edildiği, M.Ç.'nin bu talebin ardından itirafçı olmak istediği öğrenildi. Savcılık, bunun üzerine M.Ç.'nin ek ifadesine başvurdu.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 19:15
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