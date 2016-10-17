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'nün 54 şirketine daha

'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgüte mali destekte bulunduğu belirlenen 54 şirkete atandı.

FETÖnün 54 şirketine daha kayyum

Alınan bilgiye göre, 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte mali destekte bulunduğu belirlenen kent merkezindeki 54 şirkete atandı.

Sahiplerinin bir kısmı firari, bir kısmı ise tutuklu bulunan şirketlere atanan 9 kayyum göreve başladı.

Kayyum atanan yerler arasında, kentte bir çok şubesi bulunan Süvari, Yağmur Mobilya gibi tanınmış şirketlerde bulunuyor.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:58
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