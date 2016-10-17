Alınan bilgiye göre, Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte mali destekte bulunduğu belirlenen kent merkezindeki 54 şirkete kayyum atandı.
Sahiplerinin bir kısmı firari, bir kısmı ise tutuklu bulunan şirketlere atanan 9 kayyum göreve başladı.
Kayyum atanan yerler arasında, kentte bir çok şubesi bulunan Süvari, Yağmur Mobilya gibi tanınmış şirketlerde bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.