Alınan bilgiye göre, Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte mali destekte bulunduğu belirlenen kent merkezindeki 54 şirkete kayyum atandı.

Sahiplerinin bir kısmı firari, bir kısmı ise tutuklu bulunan şirketlere atanan 9 kayyum göreve başladı.

Kayyum atanan yerler arasında, kentte bir çok şubesi bulunan Süvari, Yağmur Mobilya gibi tanınmış şirketlerde bulunuyor.