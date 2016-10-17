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’den - taktiği

FETÖ’den Asala-PKK taktiği
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı () Başkanı , 'nün yurtdışında terör örgütleri ve gibi Türkiye aleyhine diaspora kurmaya başladığını söyledi. Örgütün tepe yönetiminin Washington, Paris ve New York'da olduğunu belirten Çam, "Yurtdışında Türkiye aleyhine propaganda başlattılar. 'Türk ekonomisi kötü, insan hakları ihlalleri var' gibi sürekli aleyhte propagandalar yapıyorlar. Devletin temsilcilerini medyada hedef gösteriyorlar. Aynı şeyleri, Asala ve PKK diasporası da yapıyor" dedi.

SAFURE CANTÜRK
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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