FETÖ’den Asala-PKK taktiği

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, FETÖ'nün yurtdışında terör örgütleri Asala ve PKK gibi Türkiye aleyhine diaspora kurmaya başladığını söyledi. Örgütün tepe yönetiminin Washington, Paris ve New York'da olduğunu belirten Çam, "Yurtdışında Türkiye aleyhine propaganda başlattılar. 'Türk ekonomisi kötü, insan hakları ihlalleri var' gibi sürekli aleyhte propagandalar yapıyorlar. Devletin temsilcilerini medyada hedef gösteriyorlar. Aynı şeyleri, Asala ve PKK diasporası da yapıyor" dedi.
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