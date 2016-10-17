Eskisehir’de oto-şok

Eskişehir'de 30'dan fazla aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Tepebaşı İlçesi'nde park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde 30'dan fazla aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi. Mağdurlardan Şenol Yalız, "Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor" dedi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti.