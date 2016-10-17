Erdoğan: Saddam size gel mi demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hukukçular kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bağdat kime 'GEL' derse o gelir" açıklamalarına işgal günlerini hatırlatarak cevap verdi. İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'taki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hukukçular kongresinde konuşan Erdoğan operasyona katılma ve Başika'dan çıkma konularına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerinden öne çıkanlar:

SADDAM SİZE GEL Mİ DEMİŞTİ?

Türkiye Musul'a girmesin. 350 Kilometre sınırım var ve bu sınırdan ben tehdit altındayım. Hiç ilgi alakası olmayanlar gelip giriyor. Neymiş Bağdat onlara "GELİN" demiş. Bize dememiş. "Gel" demedikleri zaman gelenlere ne diyeceksiniz? 15 sene önce Saddam 'GEL' mi dedi bunlara? Orada kan gövdeyi götürdü.

İşte şimdi Musul'a operasyonlar başladı. kendilerine söyledik. Şuanda Genelkurmay Başkanım Amerika'da. Muhatabıyla görüşmelerini yaptı. Kendisiyle ben de görüştüm ve ne gibi adımlar atıyoruz, napıyoruz ne ediyoruz bunları konuştuk. Ve kendisine aynısını söyledik "Türkiye'nin olmadığı operasyonda doğabilecek neticelerden biz sorumlu değiliz. Biz operasyonda da olacağız. Masada da olacağız.

ORASI BİZİM TARİHİMİZ VE AKRABALARIMIZIN EVİ...

Çünkü burada bizim için bir tarih yatıyor. Şuanda bizim Musul'da Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimiz, akrabalarımız var. "Ve Başika'dan çıkın" Kimse bizden Başika'dan çıkmamızı beklemesin. Oradayız. Ve orada DEAŞ terör örgütüne karşı gerekli operasyonları yaptık yapmaya devam edeceğiz. Mesele terör örgütü ile mücadeleyse başından beri bu mücadeleyi veren biziz. Aynı şekilde Peşmergeyi eğiten biziz. oradaki güçleri eğiten biziz.

En çok üzerinde durduğumuz hususlardan biri de tüm terör örgütlerine karşı ilkeli duruş oldu. Biz bunları yapmamış olsaydık bugün oralarda bu mücadeleyi veremezdiniz.