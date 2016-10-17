Düğün yolu!

Edirne'den İstanbul'a giden Trakyalı gelin ve damat ile konvoydakiler, karayolu kenarında mola vererek müzik eşliğinde oynadı. Yoldan geçensürücüler de korna çalarak çiftin mutluluğunaortak oldu. Gelin Ayşe Kaçak yaşananları,"Trakyalılar oyunu sever, malum" diyereközetledi. Erkan Arda da "Allah bizi hep böyle mutlu etsin, bir yastıkta mutlu mesut yaşlanalım" diye konuştu. Gelin ve damat ile konvoydakiler, yaklaşık yarım saat sonra İstanbul'a doğru yollarına devam etti.
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