  1. Ölüm maaşı!
  2. Adını duyan koştu

Düğün yolu!

Trakyalı ile hızını alamadı. Arabayı yolun kenarına çekip göbek attı. Bu eğlence neyse ki kazasız belasız bitti...

Düğün yolu!
Edirne'den İstanbul'a giden Trakyalı ve ile konvoydakiler, karayolu kenarında mola vererek müzik eşliğinde oynadı. Yoldan geçen sürücüler de korna çalarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Gelin Ayşe Kaçak yaşananları, "Trakyalılar oyunu sever, malum" diyerek özetledi. Erkan Arda da "Allah bizi hep böyle mutlu etsin, bir yastıkta mutlu mesut yaşlanalım" diye konuştu. Gelin ve damat ile konvoydakiler, yaklaşık yarım saat sonra İstanbul'a doğru yollarına devam etti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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