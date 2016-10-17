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’de jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı ‘’ yardımıyla takip etti. Durdurulan kamyonette kaçak midye ve balık ele geçirildi

Drone operasyonu
Havadan görüntü almayı sağlayan insansız hava aracı "drone", güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırdı. 'de "teknolojik" bir a imza atıldı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drone" yardımıyla havadan kontrol yaptı. İstanbul'dan Keşan yönüne giden Rafet Ö. (38) yönetimindeki kamyonet, şüphe üzerine ile takibe alındı. Aracın kasasında yapılan aramada kaçak oldukları belirlenen yaklaşık 200 kilo midye, 300 kilo sazan, 300 kilo palamut ve 220 kilo çinekop balığı yakalandı. Kaçak midye ve balıklara el konulurken, sürücü Rafet Ö. hakkında "Su ürünleri kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Sürücü, yapılan işlemlerin ardından daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve denetimlerin devam edeceği açıklandı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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