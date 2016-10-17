Drone operasyonu

Havadan görüntü almayı sağlayan insansız hava aracı "drone", güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırdı. Edirne'de "teknolojik" bir operasyona imza atıldı. Keşan İlçe JandarmaKomutanlığı ekipleri, "drone" yardımıyla havadankontrol yaptı. İstanbul'dan Keşan yönüne giden RafetÖ. (38) yönetimindeki kamyonet, şüphe üzerine drone ile takibe alındı. Aracın kasasında yapılan aramada kaçak oldukları belirlenen yaklaşık 200 kilo midye,300 kilo sazan, 300 kilopalamut ve 220 kilo çinekop balığı yakalandı. Kaçak midye ve balıklara el konulurken, sürücü Rafet Ö. hakkında "Su ürünleri kanununamuhalefet" suçundan işlem yapıldı. Sürücü, yapılan işlemlerin ardından daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgilisoruşturmanın sürdüğüve denetimlerin devamedeceği açıklandı.
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