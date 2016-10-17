Devlet ana

Adana'da çadırda yaşam mücadelesi veren Devlet Türker'in (54), gözyaşları yürekleri sızlattı. 2 çocukannesi Türker'in hayatı tam bir dramdı. Giritli göçmen bir ailenin kızı olan DevletTürker, 33 yıl önce Mehmet Emin Ayık ile tanıştı. Ayık ile imam nikahıyla evlenen ve bu evlilikten 2 çocuğu olan Devlet Türker'in çilesi ise 25 yıl önce çalışmak için gittikleri Antalya'da başladı. Mehmet Emin Ayık, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra felç olan Ayık, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadı. Karısı ve 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Ayık'ın bir süre sonra sağlık sorunları arttı. Dayısından 5 bin lira borç alarakameliyat masasına yattı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayık, geride kızı Olga (24), oğlu Ali Ayık (28)ve eşi Devlet Türker ile 5 bin lira borç bıraktı. Çadırda yaşam mücadelesi veren aile, borcu ödemekte zorlandı. Yaşlı bir akraba ise borcu başlık parası sayarak Olga ile evlenebileceğini anlattı. Skandal basına yansıyınca, Olga, 66 yaşındaki akrabasıyla evlenmekten kurtarıldı. Bir süre sonra Olga ile ağabeyi, yuvadan ayrıldı. Devlet Türker ise yokluklar içinde büyütüp evlendirdiği çocukları tarafından bakılmayınca çadırda yanlız kaldı. Çadırda yaşayan ve geceleri korku içinde uyuyan Devlet Türker, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
OĞLUM 'SOKAKTA ÖLECEKSİN' DEDİ
Çalışamayan ve çoğu gece aç uyuduğunu söyleyen Devlet Türker, şunları anlattı: "Oğlum bana 'Sen sokakta öleceksin, sana bir dilim ekmek vermeyeceğim' diyor. Karısının yüzünden bakmıyor, olmadık küfürler ediyor. Eşim hayatta olsaydı bunlar başımızagelmezdi. Kaynanam bana 'gavur'diyerek nikah kıydırmadı o yüzden benbir yerden yardım alamıyorum. Ne olur devletemiz bana yardım etsin."
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