Dedikodu çetesi

Nevin Kulcu 3 kişilik çete kurdu. Hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği teyzesinin el ve ayaklarını bağlatıp, evini soydurdu. Yakalanınca da amacının yaşlı kadının cep telefonunu incelemek olduğunu söyledi
Filmleri aratmayan olay Konya Selçuklu'da yaşandı. Esme Çifti (61) evde tek başına olduğu sırada kapısını çalan 3 kişi, kadının ağzını elleriyle kapatıp, odaya sürükledi. Çiftci'nin el, ayakve ağzını bağladı. Yatakodasındaki 3 bilezik, bin 500lira ve boynundaki kolyeile parmağındaki yüzüğügasp etti. İş dönüşe eve gelen oğlu tarafından elleri ayakları bağlı halde bulunan kadının ifadesine başvuran ekipler, evin çevresindeki 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
TELEFONU SATAMAMIŞ
Kaçarken kar maskesi ve peruk taktığı belirlenen zanlıların isimlerini tespit edemeyen polis, kadının husumetli olduğu kişileri incelemeye aldı. Esme Çifti, bir süredir kavgalı olduğu ve altınları da beraber aldığı yeğeni Nevin Kulcu'dan şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine evli ve 1 çocuk annesi Nevin Kulcu takibe alındı. Kulcu'nun (32) evine baskın yapan polis, Esme Çiftçi'nin çalınan cep telefonun ele geçirdi. Kadının ifadesi üzerine Harun R. Taşan (21), Mustafa Gökdemir (22) ve Adem Kala (18) da gözaltına alındı. Zanlılar, Nevin Kulcu'nun olayı planladığını, soygunu ise kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti ve şu ifadeyi verdi: "Nevin, teyzesinincep telefonunu kendisinegötürmemizi, altınların iseyatak odasında olduğunusöyledi. Biz de eve girerek soygunu gerçekleştirdik. Telefonu Nevin'e, altınları da kuyumculara satıp paraları harcadık." Çete lideri kadının, teyzesinin telefonunu satmaya çalıştığı ancak kendisinden kimlik istenince korkup vazgeçtiği belirlendi. 4 zanlı tutuklandı.
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