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Dedikodu si

3 kişilik kurdu. Hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği teyzesinin el ve ayaklarını bağlatıp, evini soydurdu. Yakalanınca da amacının yaşlı kadının cep telefonunu incelemek olduğunu söyledi

Dedikodu çetesi
Filmleri aratmayan olay Konya Selçuklu'da yaşandı. (61) evde tek başına olduğu sırada kapısını çalan 3 kişi, kadının ağzını elleriyle kapatıp, odaya sürükledi. Çiftci'nin el, ayak ve ağzını bağladı. Yatak odasındaki 3 bilezik, bin 500 lira ve boynundaki kolye ile parmağındaki yüzüğü gasp etti. İş dönüşe eve gelen oğlu tarafından elleri ayakları bağlı halde bulunan kadının ifadesine başvuran ekipler, evin çevresindeki 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

TELEFONU SATAMAMIŞ
Kaçarken kar maskesi ve peruk taktığı belirlenen zanlıların isimlerini tespit edemeyen polis, kadının husumetli olduğu kişileri incelemeye aldı. Esme Çifti, bir süredir kavgalı olduğu ve altınları da beraber aldığı yeğeni 'dan şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine evli ve 1 çocuk annesi Nevin Kulcu takibe alındı. Kulcu'nun (32) evine baskın yapan polis, Esme Çiftçi'nin çalınan cep telefonun ele geçirdi. Kadının ifadesi üzerine Harun R. Taşan (21), Mustafa Gökdemir (22) ve Adem Kala (18) da gözaltına alındı. Zanlılar, Nevin Kulcu'nun olayı planladığını, soygunu ise kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti ve şu ifadeyi verdi: "Nevin, teyzesinin cep telefonunu kendisine götürmemizi, altınların ise yatak odasında olduğunu söyledi. Biz de eve girerek soygunu gerçekleştirdik. Telefonu Nevin'e, altınları da kuyumculara satıp paraları harcadık." lideri kadının, teyzesinin telefonunu satmaya çalıştığı ancak kendisinden kimlik istenince korkup vazgeçtiği belirlendi. 4 zanlı tutuklandı.

HALİT TURAN
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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