DEAŞ’lı kendini patlattı

Gaziantep'te bir süre önce Düztepe Mahallesi'ndeki Alevi Kültür Derneği'ne yönelik 'canlı bomba' saldırısı yapılacağı yönünde ihbar alan polis bu yönde çalışma yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ'ınhücre evi olduğunu tespit etti. Özel harekat polisleri Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beşyüzevler Mahallesi'ndeki eve operasyon için harekete geçti. Baskın sırasında DEAŞ'lı terörist üzerindeki canlı bomba yeleğini patlattı. Patlamada 3 özel harekat polisi şehit olurken, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.
İKİNCİ PATLAMADA TERÖRİST ÖLDÜ
Ekipler Beşyüzevler Mahallesi'nde hücre evi operasyonundan sonra buraya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gazikent'teki Burak Mahallesi'nde DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu 8 katlı apartmana da baskın yaptı. Zırhlı araçlarla bölgeye giden Özel Harekat timleri çevre güvenliği sağladıktan sonra yaptığı baskında önce silah sesleri duyuldu, ardından apartmanın beşinci katında patlama meydana geldi. Operasyon sırasında kendini infilak ettiren teröristin DEAŞ'ın Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cabael olduğu belirlendi. Teröristin parçalandığı evdeeşi ve iki çocuğu ise sağolarak ele geçirildi.
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