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’lı kendini patlattı

’te ’ın hücre evine baskın düzenlendi. Yakalanacağını anlayan terörist, üzerindeki canlı yeleğini patlattı. da 3 polis şehit olurken, 8 kişi yaralandı

DEAŞ’lı kendini patlattı
Gaziantep'te bir süre önce Düztepe Mahallesi'ndeki Alevi Kültür Derneği'ne yönelik 'canlı ' saldırısı yapılacağı yönünde ihbar alan polis bu yönde çalışma yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğunu tespit etti. Özel harekat polisleri Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beşyüzevler Mahallesi'ndeki eve operasyon için harekete geçti. Baskın sırasında 'lı terörist üzerindeki canlı bomba yeleğini patlattı. da 3 özel harekat polisi şehit olurken, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.

İKİNCİ PATLAMADA TERÖRİST ÖLDÜ
Ekipler Beşyüzevler Mahallesi'nde hücre evi operasyonundan sonra buraya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gazikent'teki Burak Mahallesi'nde DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu 8 katlı apartmana da baskın yaptı. Zırhlı araçlarla bölgeye giden Özel Harekat timleri çevre güvenliği sağladıktan sonra yaptığı baskında önce silah sesleri duyuldu, ardından apartmanın beşinci katında patlama meydana geldi. Operasyon sırasında kendini infilak ettiren teröristin DEAŞ'ın sorumlusu Mehmet Kadir Cabael olduğu belirlendi. Teröristin parçalandığı evde eşi ve iki çocuğu ise sağ olarak ele geçirildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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