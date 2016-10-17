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DEAŞ'a üç cepheden eş zamanlı operasyon

Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Hazır Cephesi ile Güver ve Geyyara cephelerinde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

DEAŞa üç cepheden eş zamanlı operasyon

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 04.00 itibarıyla 'un doğusundaki Hazır Cephesi'nde Peşmergenin, güneydeki Güver ve Geyyara cephelerinde ise ordusunun DEAŞ'e yönelik harekete geçtiği belirtildi.

Hazır Cephesi'nde üç koldan başlatılan operasyonlara 4 bin Peşmergenin katıldığı bilgisi aktarılan açıklamada, operasyonların IKBY Hükümeti ile Irak Federal Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada koalisyon ülkelerine ait savaş uçaklarının dünden beri DEAŞ hedeflerini bombaladığı ve Peşmergeye hava desteği sağladığı belirtildi.

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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 06:44
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