CHP'li belediye dağ yamacını yeşile boyadı

İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi'ndeki Beyaz Vadi'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesinin ortaklaşa yaptığı "Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı" 4 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak.

YEŞİLE BOYADILAR

Açılış töreninden önce tesisleri çimlendirmekle uğraşmak istemeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi çözümü boyayarak buldu.

15 Temmuz'da cami basıp sala okudu diye müezzini darp eden şahıslar da Narlıdere'den çıkmış, CHP'li vekiller ise o isimlere sahip çıkmıştı.