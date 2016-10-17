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CHP'li belediye dağ yamacını yeşile boyadı

'de açılışı yapılacak olan tesisin yamaçları yeşillendiremeyen CHP'li belediye çareyi yamaçları yeşile boyamakta buldu.

CHPli belediye dağ yamacını yeşile boyadı

2. İnönü Mahallesi'ndeki Beyaz Vadi'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesinin ortaklaşa yaptığı "Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı" 4 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak.

YEŞİLE BOYADILAR
Açılış töreninden önce tesisleri çimlendirmekle uğraşmak istemeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi çözümü boyayarak buldu.

CHP'li belediye dağ yamacını yeşile boyadı

CHP'li belediye dağ yamacını yeşile boyadı

CHP'li belediye dağ yamacını yeşile boyadı

15 Temmuz'da cami basıp sala okudu diye müezzini darp eden şahıslar da Narlıdere'den çıkmış, CHP'li vekiller ise o isimlere sahip çıkmıştı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 17:43
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