Bylock’çu polisler hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından şifreli yazışma uygulaması ''ByLock''u kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60polisin daha emnitetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

58 TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları öğlen saatlerine kadar sürdü. Savcı Evliya Çalışan, 12 komiser ve 48 polis memurundan oluşan şüphelilerden 58'ini tutuklamaya sevk ederken 2 polis memuru hakkında adli kontrol kararı talep etti.

BİLGİ VEREN ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALIYOR

Şüpheliler hakkındaki son kararı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği verecek. Savcılık etkin pişmanlıktan yararlanan ve örgüte ilşkin bilgi veren şüphelileri tutuklamaya sevk etmek yerine adli kontrol isteyerek serbest bırakılmasını sağlıyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın ''ByLock'' kullanan şüpheli polisler hakkındaki sevk yazısında, FETÖ'yü diğer örgütlerden ayıran ve etkin kılan en önemli faktörün, istihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanıp faaliyet göstermesi olduğu belirtilerek, kamu kurumunda çalışan örgüt mensuplarının elde ettikleri bilgileri ve temin ettikleri belgeleri, bağlı oldukları kişi aracılığıyla örgüte aktardıkları kaydedilmişti.Toplanan tüm bilgiler ve belgelerin, örgüt tarafından amaca uygun hale getirilip hedef alınan, hasım görülen kişi ve kurumların aleyhine kullanıldığı vurgulanan yazıda, örgütün yasal takibattan kurtulmak için, özel iletişim ve haberleşme yöntemleri kullandığı dile getirilmişti.Yazıda, FETÖ tarafından geliştirilen "ByLock", "17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşısının 'tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur.' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programı" olarak tanımlanmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce 99 şüpheli tutuklanmıştı.