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Başbakanlık'ta tarihi görüşme!

Başbakan , Genel Başkanı 'yi Başbakanlıkta kabul etti. Liderlerin gündeminde anayasa değişikliği, FETÖ, Fırat Kalkanı ve operasyonu var.

Başbakanlıkta tarihi görüşme!

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı , Başbakan ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne gitti.

Görüşmeye ilişkin ayrınları Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladı:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
"Sayın Bahçeli ve Sayın Başbakanımız bu toplantıda Anayasa değişikliğiyle ilgili ilgili komisyonun yapmış olduğu çalışmaları gözden geçirecekler.

FETÖ, FIRAT KALKANI, MUSUL OPERASYONLARI
Ayrıca FETÖ ile mücadelede gelinen nokta, olağanüstü hal uygulamaları çerçevesinde atılan adımlar, Fırat Kalkanı Operasyonu, Operasyonu ve ilgili gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda iç ve dış konuyu bu toplantıda müzakere edeceklerdir."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 14:48
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