Başbakanlık'ta tarihi görüşme!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne gitti.

Görüşmeye ilişkin ayrınları Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladı:



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

"Sayın Bahçeli ve Sayın Başbakanımız bu toplantıda Anayasa değişikliğiyle ilgili ilgili komisyonun yapmış olduğu çalışmaları gözden geçirecekler.

FETÖ, FIRAT KALKANI, MUSUL OPERASYONLARI

Ayrıca FETÖ ile mücadelede gelinen nokta, olağanüstü hal uygulamaları çerçevesinde atılan adımlar, Fırat Kalkanı Operasyonu, Musul Operasyonu ve ilgili gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda iç ve dış konuyu bu toplantıda müzakere edeceklerdir."