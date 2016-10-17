  1. FETÖ'nün iki hakimi itirafçı oldu

AYM çalışanı 6 kişi 'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 çalışanı tutuklandı.

AYM çalışanı 6 kişi FETÖden tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüpheliler, talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 19:19
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