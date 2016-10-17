Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıklarının tespit edildiği belirtilerek, özellikle vatandaşların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerin hedef olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Ankara il sınırları içinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun ek 1'inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 17 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere 30 Kasım 2016 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının umuma açık alanlarda yapacağı etkinlikler, Valilik iznine tabidir.

Emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır."