82’lik öğrenciden gençlere ders

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları 30. Yıl Mezuniyet Törenleri Almanya'nın Köln kentinde yapıldı. Törende Avrupa'nın 20 değişik ülkesinden 515 öğrenciye diplomaları verildi. 82 yaşındaki Mehmet Yarenoğlu da kep giyerek diplomasını aldı. İşletme Fakültesi'nden mezun olan Yarenoğlu "Gençlere tavsiyem her şeyi zamanında, yerinde ve kafi miktarda öğrensinler" dedi.