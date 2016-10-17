24 saat sürmedi

SIRADA 4 KÖY VAR SONRA EL BAB
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ için sembolik öneme sahip Dabık civarında kontrol sağlandı. Dabık'ta DEAŞ teröristlerinin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mayın temizleme çalışmalarına başlandı. Kontrolün sağlandığı köyde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin köyü bırakarak El Bab'a doğru kaçtığı belirlendi. Dabık'ta hakimiyetin tamamen sağlanması için köyün kuzeybatısında kalan 4 yerleşim yerini de almak için hazırlıklara başladı.
MEVZİLER İMHA EDİLDİ
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Arşak ve Dabık'a yapılan harekatla terör örgütü DEAŞ'a ait 2 savunma mevzisi, 3 komuta kontrol mevzisi ve 1 verici anten imha edildi. Aynı bölgeye yaptığı hava harekatlarında ise 7 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında dün yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ'lı terörist öldürüldü. ÖSO'dan 9 kişi şehit oldu, 28 kişi yaralandı. ÖSO harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık bin 130 kilometrekarelik alanda kontrol sağladı.
UĞUR YILDIRIM
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