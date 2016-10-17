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24 saat sürmedi

(ÖSO) birlikleri Dabık’ı DEAŞ’lı teröristlerden temizledi. Türkiye öncülüğündeki , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Dabık’a giriyoruz” demesinin üzerinden 24 saat geçmeden başarılı bir şekilde sonuçlandı

24 saat sürmedi
Fırat Kalkanı u kapsamında El Bab'a doğru ilerleyişe geçen ÖSO savaşçıları DEAŞ'a büyük darbe vurdu. Harekatın 54'üncü gününde 'nın desteğiyle ilerleyişine devam eden ÖSO savaşçıları Savran, Ghaytun, Arşak ve Geylaniye köylerinin de kontrolünü sağladıktan sonra Dabık'a girdi. DEAŞ'ın Dabık'taki bayrağı indirildi. ÖSO'nun Dabık ve Savran Sultan Murat Tümeni Saha Komutanı Yusuf Salih, "Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa ve savaşçılar şu an Dabık'a girdiler. Dabık'taki DEAŞ bayrağı indirildi. O bayrağı indirdik ama yere atmadık çünkü o bayrakta peygamber efendimizin mührü var. Sıradaki hedefimiz El Bab. Bundan sonra El Bab'a ilerleyerek DEAŞ'a öldürücü darbeyi vuracağız" diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklediği ÖSO güçleri, Azez- Cerablus hattında ele geçirilen yeni bölgelerde terör örgütünün yoğun biçimde kullandığı bomba düzeneklerini etkisiz hale getirmek için çalışmalara başladı.



SIRADA 4 KÖY VAR SONRA EL BAB
'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ için sembolik öneme sahip Dabık civarında kontrol sağlandı. Dabık'ta DEAŞ teröristlerinin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mayın temizleme çalışmalarına başlandı. Kontrolün sağlandığı köyde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin köyü bırakarak El Bab'a doğru kaçtığı belirlendi. Dabık'ta hakimiyetin tamamen sağlanması için köyün kuzeybatısında kalan 4 yerleşim yerini de almak için hazırlıklara başladı.



MEVZİLER İMHA EDİLDİ
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Arşak ve Dabık'a yapılan harekatla terör örgütü DEAŞ'a ait 2 savunma mevzisi, 3 komuta kontrol mevzisi ve 1 verici anten imha edildi. Aynı bölgeye yaptığı hava harekatlarında ise 7 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında dün yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ'lı terörist öldürüldü. ÖSO'dan 9 kişi şehit oldu, 28 kişi yaralandı. ÖSO harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık bin 130 kilometrekarelik alanda kontrol sağladı.

UĞUR YILDIRIM
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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