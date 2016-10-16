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Yaşam savaşı

Bir çocuk annesi , 5 yıl önce meme i olduğunu öğrendi. Tedavi esnasında talihsiz kadına 2 yıl ömür biçildi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi 30 yıllık eşi tarafından terkedildi. Ancak o vazgeçmedi! Verdiği mücadele ile 1 yılda kanseri yendi

Yaşam savaşı
İstanbul'da yaşayan , 5 yıl önce sağ göğsünde beze şikayetiyle hastaneye gitti. 56 yaşındaki bir çocuk annesi kadının, hastanedeki kontrolünde meme kanseri olduğu belirlendi. Aldığı haberle dünyası başına yıkılan Gülşen Savaş, vakit kaybetmeden tedavi görmeye başladı. Ancak kemoterapi ve radyoterapi sırasında göğsündeki hücrelerinde yanma meydana geldi. Talihsiz kadına, bu süreçte 2 yıllık ömür biçildi. Zor zamanlarında tutunacak bir dal arayan kadına en büyük darbe hayat arkadaşından geldi. Savaş, 30 yıllık eşi tarafından terk edildi. Ancak o vazgeçmedi! Hem hayata hem de hastalığına karşı mücadele verdi. Gördüğü tedavi ile bir yıl gibi kısa bir sürede meme ini yendi.

"ÇOK ZOR GÜNLERDİ"
Tedavinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mikrocerrahi yöntemi ile karın bölgesinden alınan dokularla Savaş'a yeni bir meme yapıldı. Yaşadığı zorluğa rağmen hayata yeniden tutunmayı başaran Savaş, zaferini şu sözlerle anlattı: "Beş sene önce meme kanseri hastalığına yakalandım. Bana 'İki sene ömrün var' dediler. Çünkü ışın tedavisinden sonra bütün hücrelerimin yanmıştı. 30 yıllık eşim o sırada beni terk etti. Çok zor günlerdi. Gördüğüm tedaviler sonrasında hastalığımı yendim. Kızımla birlikte hayata yeniden başladım. Asla "Neden ben?" diye sormadım. Hayatımda o kadar çok biriken sıkıntılar vardı ki. Ama artık iyiyim. Benim gibi bu rahatsızlığı yaşayanlar asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Hayata pozitif baksınlar. Hayata tutunsunlar, güçlü olsunlar..."
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