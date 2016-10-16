Yandı hayat!

Hayallerinin peşinden giden genç kız, yeni bir iş için yaşadığı şehri değiştirdi. Eşinden yeni boşanan annesi ile bir eve yerleşti. Ancak evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yürek burkan olay dün Kocaeli'de yaşandı. 19 yaşındaki Ayfer Alpat, bir hafta önce, Bolu'dan iş için İzmit'e gitti. Eşinden yeni boşanan annesiFatma Çakmakçı ile bir ev tuttu.Anne-kız yeni bir hayat kurdu. Dün sabah ise korkunç bir olay yaşandı. Alpat, uyuduğu sırada evdeyangın çıktı. Alevler kısa süredetüm daireyi sardı. Dumanlarıfark eden vatandaşlar ise itfaiyeekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede genç kız hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri ise Ayfer Alpat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının verdiği bilgiye göre anne ve kızın bir hafta önce evetaşındıkları öğrenildi. Bolu'dangeldikleri öğrenilen anne vekızın, vardiyalı olarak fabrikadaçalıştıklarını bildirildi.
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