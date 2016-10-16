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Yandı hayat!

19 yaşındaki Ayfer, iş için İzmit’e gitti. Genç kız, evde çıkan da hayatını kaybetti

Yandı hayat!
Hayallerinin peşinden giden genç kız, yeni bir iş için yaşadığı şehri değiştirdi. Eşinden yeni boşanan annesi ile bir eve yerleşti. Ancak evde çıkan da yaşamını yitirdi. Yürek burkan olay dün Kocaeli'de yaşandı. 19 yaşındaki Ayfer Alpat, bir hafta önce, Bolu'dan iş için İzmit'e gitti. Eşinden yeni boşanan annesi Fatma Çakmakçı ile bir ev tuttu. Anne-kız yeni bir hayat kurdu. Dün sabah ise korkunç bir olay yaşandı. Alpat, uyuduğu sırada evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede genç kız hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri ise Ayfer Alpat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının verdiği bilgiye göre anne ve kızın bir hafta önce eve taşındıkları öğrenildi. Bolu'dan geldikleri öğrenilen anne ve kızın, vardiyalı olarak fabrikada çalıştıklarını bildirildi.
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