Vicdansızlar

Yürek sızlatan olan Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde yaşandı. Battaniye sarılı bir bebek, kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından park edilmiş iki aracın arasına bırakıldı. Ağlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, karşılarında minik bir bebek görünce neye uğradığını şaşırdı. Hemen polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada bebeğe sahip çıkan mahalleli, minik yavrunun karnını doyurmayı da unutmadı. Henüz göbek kordonu bile kesilmediği ve 3 günlük olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlığında herhangi bir problem olmadığı tespit edilen talihsiz yavruya sahip çıkılmaması halinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bebeğin evinin önündeki kaldırıma bırakılmasına tepki gösteren Orhan Akkurt ise "Daha göbek kordunu kesilmemiş, 3 günlük bebeği vicdansızca bırakıp gidiyorlar. Bırakan adamı daha önce hiç görmedim. Bizim mahalleden biri değil. Yetkililerden bu vicdansızların bulunmasını istiyorum" diye isyan etti.