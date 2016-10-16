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UluSOY

ve , nden izin almadan ‘Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi ve Tic. AŞ’yi kurdu. Markanın kullanım hakkına sahip olan Sevim Ulusoy ise kendisinden izin alınmadığını öne sürerek cı oldu.

UluSOY davası
Türkiye'nin en köklü ailelerinden birisi olan Ulusoy ailesinin marka ismi lık oldu. Mehmet Bahattin Ulusoy'un 1937 yılında bir otobüs ile temelini attığı Ulusoy Holding Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldi. 'nin 9 Temmuz 2008 tarihli protokolü ile holdingin mal varlıkları, 3 kardeş Yılmaz, Cemal ve Saffet Ulusoy arasında pay edildi. 'Ulusoy' markasının da tüm ailenin ortağı olduğu 'Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding AŞ.' üzerinde bırakılmasına karar verildi. Kardeşler arasındaki paylaşmanın ardından Saffet Ulusoy'a tüm otobüs grubu ile marka kullanım hakkı düştü. Protokolde ayrıca 'Ulusoy' markasının başka kişi ya da kurumlara devredilemeyeceği kararlaştırıldı. Saffet Ulusoy 23 Şubat 2012 tarihinde vefat edince mirası eşi Nuriye Ulusoy, kızları Selma, Berrin, Sevim, Sevilay ve oğlu Haluk Ulusoy'a kaldı. 'Ulusoy' markasının otobüs işletmesi alanında kullanım hakkı, Saffet ulusoy'un eşi ve çocuklarına kaldı. Murat Teksöz ve Emre Baştuğ isimli kişiler ise Ulusoy ailesinden isim hakkını kullanmak için izin almadan 'Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi ve Tic. AŞ'yi kurdu. Sevim Ulusoy ise bu kişilerden davacı oldu.

DOSYA BİLİR KİŞİDE
Davalı Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi şirketi, 'Ulusoy' markasını otobüs işletmesi alanında, otobüsler üzerinde, biletlerde, bilet ofislerinde ve internet sitesinde kullandı. 'Ulusoy' markasının kullanım hakkının Sevim Ulusoy'a ait olduğunu belirten avukat Ahmet Akgüloğlu, "Kullanım hakkı müvekkilime ait olan markanın, davalı şirketin adresinde yer alan tabela, kartvizit, yolcu taşıma bileti, bilet zarfı vs. ile internet sitesinde kullanılıp kullanılmadığı, eğer kullanılıyorsa bu kullanım hakkının yasal bir dayanağının olup olmadığının bilirkişi aracılığıyla tespitini istiyoruz" dedi. Davacı Ulusoy'un açtığı tespit davasının ardından davalı şirketin 'Ulusoy' markasını haksız olarak kullandığı ortaya çıkarsa Ulusoy tazminat davası açabilecek. nin ara kararında ise davalı şirketin 'Ulusoy' markasını izinsiz olarak kullanıp kullanmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdiği öğrenildi.

Ali OKTAY
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