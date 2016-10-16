Tuğba’yı kaybettik

Minik Tuğba’nın, tümör nedeniyle bacağı kesildi. Yardımseverlerin desteği ile protez bacağına kavuşan Tuğba’dan dün acı haber geldi. Talihsiz kız, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti...
İzmir'in Karataş İlçesi'nde annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Tuğba Ay'ın (12) bacağındave beyninde tümör tespitedildi. Ancak tedavilere cevap vermeyince talihsiz kızın sol bacağı kesildi. Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Tuğba, "Arkadaşlarım ve kardeşlerimle eskisi gibi oynamak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Protezim olsun, sağlıklı olayım bize yeter. Eve gitmek için merdivenlerden çıkıyoruz. Çoğu zaman annem beni taşımak zorunda kalıyor. Çok üzülüyorum" dedi. Masum istekleriyle sosyalmedyanın da gündeminegelen Tuğba, herkesinvicdanını titretti. Çok sayıda yardımsever, Tuğba'ya yardımcı olabilmek için harekete geçti. Gelen destekle minik Tuğba geçtiğimiz Haziran ayında protez bacağına kavuştu. Neşe içinde yürüyen Tuğba, "Artık yürüyebileceğim. Hayalim buydu. Bir de en yakın zamanda sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi. Ancak talihsiz kızın bu mutluluğu uzun sürmedi. Minikbedeni kansere daha fazladayanamadı. Dün Tuğba'dan yürekleri yakan haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde beynindeki tümör nedeniyletedavi gören Tuğba'nın vefatettiği öğrenildi.
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