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Tuğba’yı kaybettik

Minik Tuğba’nın, tümör nedeniyle bacağı kesildi. Yardımseverlerin desteği ile protez bacağına kavuşan Tuğba’dan dün acı haber geldi. Talihsiz kız, tedavisi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti...

Tuğba’yı kaybettik
İzmir'in Karataş İlçesi'nde annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Tuğba Ay'ın (12) bacağında ve beyninde tümör tespit edildi. Ancak tedavilere cevap vermeyince talihsiz kızın sol bacağı kesildi. Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Tuğba, "Arkadaşlarım ve kardeşlerimle eskisi gibi oynamak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Protezim olsun, sağlıklı olayım bize yeter. Eve gitmek için merdivenlerden çıkıyoruz. Çoğu zaman annem beni taşımak zorunda kalıyor. Çok üzülüyorum" dedi. Masum istekleriyle sosyal medyanın da gündemine gelen Tuğba, herkesin vicdanını titretti. Çok sayıda yardımsever, Tuğba'ya yardımcı olabilmek için harekete geçti. Gelen destekle minik Tuğba geçtiğimiz Haziran ayında protez bacağına kavuştu. Neşe içinde yürüyen Tuğba, "Artık yürüyebileceğim. Hayalim buydu. Bir de en yakın zamanda sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi. Ancak talihsiz kızın bu mutluluğu uzun sürmedi. Minik bedeni kansere daha fazla dayanamadı. Dün Tuğba'dan yürekleri yakan haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tuğba'nın vefat ettiği öğrenildi.
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