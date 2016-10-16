Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir istihbarat üzerine Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne ait hedefler tespit edildi.
Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca söz konusu bölgeye 15.49-16.32 saatlerinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi.
Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.
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