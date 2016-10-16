  1. Dabık'a girilemez diyorlardı bir günde alındı
  2. Gaziantep'teki saldırıları planlayan terörist öldürüldü

TSK'dan kırsalına hava harekatı

nce, kırsalına düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi.

TSKdan Tunceli kırsalına hava harekatı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir istihbarat üzerine kırsalında bölücü terör örgütüne ait hedefler tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca söz konusu bölgeye 15.49-16.32 saatlerinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi.

Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.
Etiketler: ,
  • 16 Ekim 2016, Pazar 18:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar